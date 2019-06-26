Новости версия для печати Дороги Орла проверил Губернаторский контроль В состав рабочей группы сегодня вошли представители регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства и «Орелгосзаказчика».



Первой остановкой рабочей группы Губернаторского контроля стал участок дороги на улице Старомосковской в Орле. Там специалисты дорожной лаборатории взяли для экспертизы асфальтовую вырубку. Что точно в норме, так это толщина асфальта - больше 5 см. Остальное - будет определяться в лаборатории. Напомним, в прошлом году там делала ремонт столичная компания. И с работой - не справилась. Они не были приняты и оплачены.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области.







Татьяна Напольских

26 июня 2019 года







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