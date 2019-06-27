Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Рукотворная опасность». В решение проблем «мусорной реформы» подключаются все ветви власти.



- Как вызволить лося из канализационного люка? Операцию по спасению провели сегодня в Орловском районе.



- На дорогу - с линейкой. Губернаторский контроль сегодня взял пробы асфальта на Старомосковской.



- Да будет свет в 21:00. В мэрии Орла заверили, что отрегулировали график включения уличных фонарей.



- Кино на свежем воздухе. В Горпарке Орла заработал бесплатный кинотеатр.



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Вести-Орёл

26 июня 2019 года







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