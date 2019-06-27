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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

26 июня в 20:08 в дежурную часть ГИБДД из больницу им. Семашко поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась гражданка 1999 г.р., которая пояснила, что была сбита автомобилем «Дэу Нексиа». В ходе проверки сообщения было установлено, что водитель 1947 г.р., управляя автомобилем «Деу Нексиа», следовал по ул. Ляшко и в районе дома № 100 допустил наезд на девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

26 июня в 22 часа водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «Сканиа», следовал в районе 446 км автодороги М-2 «Крым», не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении комбайном марки «ДОН-1500» под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП оба водителя скончались на месте.

26 июня в 22:45 водитель, управлял автомобилем «Киа Спектра», следовал в районе д.4 по Кромскому шоссе и при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.