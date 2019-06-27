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Спасатели провели учения в Орловской областной клинической больнице

С учетом специфики учреждения - а это и статус объекта с круглосуточным пребыванием, и наличие нетранспортабельных больных, и бесперебойный режим операционных - в случае пожара персоналу больнице будет нелегко.

Владимир Ягодников, начальник отдела ГО Орловской областной клинической больницы: «В дневное время у нас задействован весь персонал отделения, который может состоять от 10 до 30 человек, в ночное время у нас на посту - две медсестры. В основном мы делаем упор на нетранспортабельных больных, которых мы обеспечиваем противодымными пакетами, каталками».

Спасательные работы участники учений на этот раз проводили с максимальным реализмом. И даже по автолестнице на этот раз спускали не специальный манекен, а живого человека.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «По вводной, пожар произошел на третьем этаже трехэтажного административного здания. До прибытия первых пожарно-спасательных учреждений администрация объекта осуществляла тушение пожара на его первоначальном этапе развития, была организована эвакуация. И по прибытии первых спасательных подразделений были сформированы звенья газозащитной службы, которые проводили эвакуацию пострадавших пациентов».

При таком масштабе учебных задач, спасателям надлежало действовать так, чтобы не нарушить больничный режим и лечебный процесс. В целом результатами тренировки организаторы довольны.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Как и обслуживающему персоналу, так и действиям спасателей можно поставить оценку «хорошо».

На каждом боевом участке действия спасателей и персонала анализировали так называемые "посредники". Все плюсы и минусы этих учений разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства.