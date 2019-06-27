Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Маршрут по дорогам. Губернаторский контроль выехал на несколько объектов в Орле и в районах региона. Какую оценку поставили проверяющие?

- Условия, максимально приближенные к реальному ЧП. В главной больнице региона спасали пациентов.

- Одна выставка на четверых. Сегодня члены фотографического общества Орла представят свои «Натюрморты».

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Вести-Орёл

27 июня 2019 года







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