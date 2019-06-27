Новости версия для печати В Орловской области «Губернаторский контроль» проверил дороги и туалеты Социально-значимые объекты под особым вниманием у «Губернаторского контроля». На этот раз в маршруте инспекции - проверка как визуальная, так и практическая. С ними выехала дорожная лаборатория. Вырубки асфальта взяли в двух точках. Проверили и строительство теплого туалета в Ржанопольской школе.



В прошлом году ямы на улице Старомосковской в Орле латал столичный подрядчик, но выбоин почему-то меньше не стало. Местные власти такую халтуру не приняли. Работы не оплатили. Дубль два. Теперь в нормативное состояние дорогу приводит "Спецавтобаза". Качество залатанного дорожного покрытия на месте проверила «губернаторская инспекция». Специалисты лаборатории сделали вырубку, на глаз все в норме. Чуть позже станет известно водонасыщение и плотность. Алексей Васильев, замруководителя областного департамента строительства: «Объемы - большие. Но, что отрадно, данные объемы выполняются в рамках содержания автомобильных дорог, это те работы, которые выполняются для сохранности автомобильных дорог. В случае нарушений - если качество асфальтобетонной смеси не будет соответствовать ГОСТу, естественно, оплаты никакой подрядчикам не будет». Делать вырубку специалистам дорожной лаборатории пришлось под надзором Губернаторского контроля и на объездной дороге поселка Хомутово в Новодеревеньковском районе. Там уже готово больше семисот метров. Нареканий и претензий пока нет. Игорь Гришин, начальник Новодеревеньковского дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба»: «Организовано круговое движение, соединили дороги с Хомутово и Александровкой. Будем стараться выполнять работы качественно. Стараемся работать добросовестно». Наведались ревизоры и в Ржанопольскую школу (Залегощенский район), чтобы проверить, как решается «деликатный вопрос». Уличный туалет уже месяц под замком. К 1 июля будет готова теплая уборная, где разместятся кабинки для мальчиков, девочек и детей с ограниченными возможностями. Алексей Васильев, замруководителя областного департамента строительства: «Все объекты теплых санитарно-бытовых помещений образовательных учреждений находятся на особом контроле. Они должны быть закончены до 10 августа, чтобы все образовательные учреждения получили паспорта готовности и вошли в учебный год уже с теплыми туалетами». А если говорить в цифрах, то в этом году в области 9 сельских школ обретут комфортные условия. Выделено на это 8,5 миллионов рублей.









Анна Вайсергисер

27 июня 2019 года







На главную страницу





