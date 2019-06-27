Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
27.06.2019
12:24:14
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орловской области «Губернаторский контроль» проверил дороги и туалеты

Социально-значимые объекты под особым вниманием у «Губернаторского контроля». На этот раз в маршруте инспекции - проверка как визуальная, так и практическая. С ними выехала дорожная лаборатория. Вырубки асфальта взяли в двух точках. Проверили и строительство теплого туалета в Ржанопольской школе.

В прошлом году ямы на улице Старомосковской в Орле латал столичный подрядчик, но выбоин почему-то меньше не стало. Местные власти такую халтуру не приняли. Работы не оплатили. Дубль два. Теперь в нормативное состояние дорогу приводит "Спецавтобаза". Качество залатанного дорожного покрытия на месте проверила «губернаторская инспекция». Специалисты лаборатории сделали вырубку, на глаз все в норме. Чуть позже станет известно водонасыщение и плотность. 
 
Алексей Васильев, замруководителя областного департамента строительства: «Объемы - большие. Но, что отрадно, данные объемы выполняются в рамках содержания автомобильных дорог, это те работы, которые выполняются для сохранности автомобильных дорог. В случае нарушений - если качество асфальтобетонной смеси не будет соответствовать ГОСТу, естественно, оплаты никакой подрядчикам не будет».
 
Делать вырубку специалистам дорожной лаборатории пришлось под надзором Губернаторского контроля и на объездной дороге поселка Хомутово в Новодеревеньковском районе. Там уже готово больше семисот метров. Нареканий и претензий пока нет. 
 
Игорь Гришин, начальник Новодеревеньковского дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба»: «Организовано круговое движение, соединили дороги с Хомутово и Александровкой. Будем стараться выполнять работы качественно. Стараемся работать добросовестно».
 
Наведались ревизоры и в Ржанопольскую школу (Залегощенский район), чтобы проверить, как решается «деликатный вопрос». Уличный туалет уже месяц под замком. К 1 июля будет готова теплая уборная, где разместятся кабинки для мальчиков, девочек и детей с ограниченными возможностями.
 
Алексей Васильев, замруководителя областного департамента строительства: «Все объекты теплых санитарно-бытовых помещений образовательных учреждений находятся на особом контроле. Они должны быть закончены до 10 августа, чтобы все образовательные учреждения получили паспорта готовности и вошли в учебный год уже с теплыми туалетами».
 
А если говорить в цифрах, то в этом году в области 9 сельских школ обретут комфортные условия. Выделено на это 8,5 миллионов рублей.





Анна Вайсергисер
27 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта