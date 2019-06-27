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В аварии на федеральной автодороге М-2 «Крым» в Троснянском районе погибли два водителя

Там столкнулись фура и комбайн. Подробности и обстоятельства ДТП на месте выяснял Иван Суверин.

В результате столкновения двух тяжеловесных машин кабина грузовика и контейнер комбайна словно бы превратились в одну монолитную деталь. Таким застали место ДТП прибывшие туда одними из первых троснянские спасатели. Повреждения у автотягача были таковы, что инспекторы ГИБДД так и не смогли определить с ходу марку грузовика. Фура с московскими номерами принадлежала одной из компаний почтовой доставки.

Наталья Шанина, начальник отдела пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Водитель, управляя грузовым транспортным средством, двигался со стороны города Курска в сторону города Орла, и по предварительным данным примерно в 22:00 на 447 километре автодороге М-2 «Крым» допустил столкновение с впереди движущимся комбайном, после чего комбайн опрокинулся в правый кювет по ходу движения, а фуру развернуло на проезжей части. В результате водитель комбайна и водитель фуры погибли на месте ДТП».

Как говорят полицейские, характер ДТП не оставлял водителю грузовика шансов на выживание. А вот машинист комбайна, по словам инспекторов, мог выжить, если бы не опрокидывание, во время которого кабину тяжеловесной сельхозмашины смяло вместе с водителем. Исходя из характера столкновения, последовало предположение, что водитель фуры уснул за рулем. Однако эту версию поставили под вопрос показания дальнобойщика, которого московский грузовик обогнал за несколько минут до трагедии. По словам очевидца, водитель почтовой фуры управлял машиной вполне адекватно.

Помимо первичных следственных действий, одной из неотложных задач для полицейских стало возобновление движения по трассе М-2, которая из-за ДТП полностью стояла около полутора часов. На помощь инспекторам и спасателям пришла на помощь техника дорожной службы. После того, как горючее и масло были смыты с асфальта, движение открыли.




Иван Суверин
27 июня 2019 года

 


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