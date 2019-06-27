Новости версия для печати Сегодня в России - День молодёжи Праздник - молодой, ему всего 26 лет, но корни его уходят в советское прошлое - в 1958 год. В Орле свой день молодежь отметит фестивалем под открытым небом.



Молодежный фестиваль пройдет сегодня на главной площади Орла. Начало в 17 часов. В программе спортивные и творческие площадки, дегустация травяного чая и мороженного. Музыкальное сопровождение обеспечат орловские кавер-группы и творческие коллективы.





Надежда Невматулина

27 июня 2019 года







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