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В Орловском техникуме сферы услуг принимают выпускные экзамены по новым стандартам

Вместо теории обучающиеся демонстрируют практические навыки. На экзаменах побывала наш корреспондент Татьяна Тимохина.

Перед защитой дипломов - последние слова наставников, педагогов и директора техникума. У выпускников по специальности «Организация обслуживания в общественном питании» прошла защита выпускной квалификационной работы. В течение четырех лет они изучали ресторанно-сервисное дело, учились сервировать столы, готовить коктейли, разрабатывать собственные концепции подачи блюд и напитков.

Так, студент техникума Роман Овечкин, хотя и завоевывал золотую медаль на чемпионате барменов в Москве, во время защиты диплома все равно волнуется. В экзаменационной комиссии - работодатели, которые не только ставят оценки, но и присматриваются к квалифицированным кадрам.

Никита Михайлов, председатель государственной экзаменационной комиссии: «Те кадры, которые сейчас готовит техникум, те преподаватели, которые их «натаскивают», они очень серьезные. Что говорить, если они участвуют в соревнованиях по международной программе WorldSkills».

По системе WorldSkills в этом году впервые сдают демонстрационный экзамен и студенты второго курса. Не рассказывают, например, как сварить, борщ, а готовят его, причем, на самом современном оборудовании. Качество и скорость работы, вкус и подача блюда и есть составляющие экзаменационной оценки. Такие же условия и у парикмахеров. За 2 часа 45 минут необходимо сделать женскую стрижку с окрашиванием и укладкой волос, затем за час выполнить классическую мужскую стрижку. Студенты отмечают, чтобы было много практических занятий, поэтому экзамены их не пугают. А практики действительно было много. Это и работа в студенческой парикмахерской, и выезды в социальные учреждения. А благодаря демонстрационному экзамену обучение вышло на новый уровень в соответствии с международными требованиями. Задания по профессиональным модулям разработаны мастерами производственного обучения с привлечением действующих экспертов WorldSkills и с учетом международных методик.

Наталья Агапова, замдиректора: «Трудоустройство в сфере услуг - более 90%. Учеба в техникуме сегодня является прекрасным стартом для молодых людей, желающих как можно раньше вступить во взрослую жизнь и начать строить карьеру».

В этом году техникум выпускает 239 молодых специалистов. И уже сейчас работает приемная комиссия. Выпускников девятых классов набирают по семи квалификациям, в том числе, и новым: су-шеф и парикмахер-модельер. Ребята, окончившие 11 классов, могут поступить на товароведа-эксперта качества. Всего в этом году техникум готов принять на учебу только на бюджетные места 200 человек.




Татьяна Тимохина
27 июня 2019 года

 


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