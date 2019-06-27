Новости версия для печати Сегодня в Орле у Наугорского кладбища под грузовой автотягач попали сразу двое пешеходов Женщин пенсионного возраста госпитализировали с серьезными телесными повреждениями. Кто был виновником происшествия - пешеходы или водитель грузовика, на месте ДТП попытался выяснить Иван Суверин.



На момент прибытия скорой помощи одна из пострадавших все еще находилась в кювете. Медики заподозрили у нее травму позвоночника и пытались уложить ее на жесткие носилки.



Пока одну потерпевшую грузили в машину скорой помощи, второй женщине оказывали помощь в другой «неотложке». По словам спасателей, которые первыми подоспели к месту ДТП, одну из пострадавших автотягач в момент наезда откинул в сторону, вторая женщина оказалась накрыта грузовиком, не попав, к счастью, под колеса.



Александр Маслов, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «На телефон службы спасения поступило сообщение о ДТП на Наугорском шоссе у дома № 108. Произошел занос автомобиля «МАН», в результате чего были сбиты две женщины. Пострадавшим была оказана первая доврачебная помощь, в дальнейшем женщины были переданы медикам».

По итогам первичного расследования у инспекторов ГИБДД сложилась такая картина ДТП.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 9:35 водитель автотягача МАН следовал со стороны деревни Никуличи в направлении города Орла. В районе дома № 109 по Наугорскому шоссе произошел наезд на двух пешеходов – женщин 1955 года рождения. В результате ДТП они получили телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи были доставлены в одно из лечебных учреждений города Орла».

Поскольку у кладбища всегда торгуют венками и цветами, недостатка в очевидцах у полицейских не было. Как сообщила свидетельница, сначала резко затормозила легковая машина, водитель тягача, следовавшего за легковушкой, чтобы избежать столкновения, резко рванул влево и «зацепил» пешеходов. При этом женщина утверждает, что пешеходы шли по пешеходному переходу.



Вот только следы юза, оставленные автотягачом, обнаруживаются до перехода. Сам водитель, допустивший наезд, также утверждает: люди шли не по «зебре».



Свести воедино разноречивые показания очевидцев и участников ДТП предстоит следователям. Пока с точностью установлено, что водитель грузовика на момент аварии был трезв.









Иван Суверин

27 июня 2019 года







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