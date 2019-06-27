Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
27.06.2019
18:11:40
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Выпускной бал - в Кремлевском Дворце!

Итоги Всероссийской премии «Выпускник-2019» подведены. Имена лучших учеников этого года огласили на сцене Кремлевского Дворца. Победителей выбирали в четырех номинациях: «Умник и умница года», «Олимпийская надежда», «Команда мечты» и «Творец года». В последней номинации в число лидеров вышла орловчанка Татьяна Гусарова. Она рассказала нам, как прошел ее выпускной на Красной площади, и сложно ли было на него попасть.

Еще в начале учебного года Татьяна Гусарова, теперь уже выпускница Овсянниковской школы, решила побороться за Всероссийскую премию «Выпускник – 2019». Для себя девушка выбрала номинацию «Творец года». В видео-визитке она показала свои таланты - умение вязать, плести из бисера, сочинять стихотворения.

Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Чтобы попасть на бал выпускников в Кремлевский Дворец, нужно подать заявку от школы, через директора».

Отличница в учебе и в творчестве сначала прошла региональный этап. За нее проголосовала Орловщина. И эта победа стала гарантированным пропуском на главный выпускной бал России. Феерично и незабываемо! Так Татьяна описывает свой выход на сцену Кремлевского Дворца, где ее признали самой талантливой ученицей страны.

Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Я очень переживала. Я и не думала, что пройду. Но когда меня объявили, сердце забилось, я растерялась, не знала, что говорить, куда идти. Но потом я собралась, сказала какую-то речь. Мне было очень приятно, когда объявили нашу область. Это было здорово!».

Выпускники со всей страны прошли по красной дорожке, в вальсе кружились на паркете Кремлевского Дворца, услышали песни любимых исполнителей. Как и положено молодежи, танцевали до упаду.

Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Я хочу сказать, что нужно мечтать, идти за мечтой, при этом творить, заниматься в разных кружках, заниматься спортом, благодаря этому можно многого достичь в жизни». 

В следующем году пройдет юбилейная премия выпускного в Кремле. Решение стать лучшим и попасть на этот бал будущим выпускникам стоит принять уже сейчас. Жители Орловщины вас непременно поддержат!




Анна Вайсергисер
27 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта