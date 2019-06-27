Новости версия для печати Выпускной бал - в Кремлевском Дворце! Итоги Всероссийской премии «Выпускник-2019» подведены. Имена лучших учеников этого года огласили на сцене Кремлевского Дворца. Победителей выбирали в четырех номинациях: «Умник и умница года», «Олимпийская надежда», «Команда мечты» и «Творец года». В последней номинации в число лидеров вышла орловчанка Татьяна Гусарова. Она рассказала нам, как прошел ее выпускной на Красной площади, и сложно ли было на него попасть.



Еще в начале учебного года Татьяна Гусарова, теперь уже выпускница Овсянниковской школы, решила побороться за Всероссийскую премию «Выпускник – 2019». Для себя девушка выбрала номинацию «Творец года». В видео-визитке она показала свои таланты - умение вязать, плести из бисера, сочинять стихотворения.



Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Чтобы попасть на бал выпускников в Кремлевский Дворец, нужно подать заявку от школы, через директора».

Отличница в учебе и в творчестве сначала прошла региональный этап. За нее проголосовала Орловщина. И эта победа стала гарантированным пропуском на главный выпускной бал России. Феерично и незабываемо! Так Татьяна описывает свой выход на сцену Кремлевского Дворца, где ее признали самой талантливой ученицей страны.



Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Я очень переживала. Я и не думала, что пройду. Но когда меня объявили, сердце забилось, я растерялась, не знала, что говорить, куда идти. Но потом я собралась, сказала какую-то речь. Мне было очень приятно, когда объявили нашу область. Это было здорово!».

Выпускники со всей страны прошли по красной дорожке, в вальсе кружились на паркете Кремлевского Дворца, услышали песни любимых исполнителей. Как и положено молодежи, танцевали до упаду.



Татьяна Гусарова, ученица 11-го класса Овсянниковской средней школы: «Я хочу сказать, что нужно мечтать, идти за мечтой, при этом творить, заниматься в разных кружках, заниматься спортом, благодаря этому можно многого достичь в жизни».

В следующем году пройдет юбилейная премия выпускного в Кремле. Решение стать лучшим и попасть на этот бал будущим выпускникам стоит принять уже сейчас. Жители Орловщины вас непременно поддержат!









Анна Вайсергисер

27 июня 2019 года







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