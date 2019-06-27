Новости версия для печати Сегодня в Орле начали принимать заявления и формировать электронную очередь в новый детский сад Он возводится в микрорайоне «Зареченский» и будет иметь номер 96. Согласно проекту, дошкольное учреждение должно распахнуть свои двери к концу этого года.



Детский сад - типовой, рассчитан на 230 мест. Администрация областного центра сообщает, что для подачи заявления о постановке на учет родители могут обратиться к заведующей детским садом во вторник с 14:00 до 18:00 часов и в четверг с 09:00 до 13:00 часов. Также поставить ребенка в очередь можно, обратившись в МФЦ.





Татьяна Тимохина

27 июня 2019 года







На главную страницу





