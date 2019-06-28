Орловские школы вспомнят о своих выпускниках, погибших при исполнении воинского долга

|
пятница
28.06.2019
9:42:41
|
|
Орловские школы вспомнят о своих выпускниках, погибших при исполнении воинского долгаПять учебных заведений Орла установят мемориальные доски.
Решение об этой поддержали депутаты городского совета. Так гимназия № 16 г. Орла предложила установить на стене образовательного учреждения мемориальную доску в память погибшего на Северном Кавказе Алексея Костомарова. Гимназия № 19, носящая имя Героя Советского Союза В.И. Меркулова, увековечит память участника боевых действий, посмертно награжденного Орденом Мужества Артура Песлякова. Еще один наш земляк, не вернувшийся с Северного Кавказа и посмертно награжденный Орденом Мужества – Алексей Гордюшин учился в школе № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Лицей № 22 имени А.П. Иванова увековечит память своего выпускника Владимира Маркова. Лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова установит мемориальную доску в память погибшего в Афганистане Юрия Астахова, посмертно награжденного Орденом Красной звезды.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта