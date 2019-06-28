Новости версия для печати Орловские школы вспомнят о своих выпускниках, погибших при исполнении воинского долга Пять учебных заведений Орла установят мемориальные доски.



Решение об этой поддержали депутаты городского совета. Так гимназия № 16 г. Орла предложила установить на стене образовательного учреждения мемориальную доску в память погибшего на Северном Кавказе Алексея Костомарова. Гимназия № 19, носящая имя Героя Советского Союза В.И. Меркулова, увековечит память участника боевых действий, посмертно награжденного Орденом Мужества Артура Песлякова. Еще один наш земляк, не вернувшийся с Северного Кавказа и посмертно награжденный Орденом Мужества – Алексей Гордюшин учился в школе № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Лицей № 22 имени А.П. Иванова увековечит память своего выпускника Владимира Маркова. Лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова установит мемориальную доску в память погибшего в Афганистане Юрия Астахова, посмертно награжденного Орденом Красной звезды.





Анастасия Дорохова

28 июня 2019 года







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