В Орловской области продолжается охота на лис

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пятница
28.06.2019
9:42:35
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В Орловской области продолжается охота на лисОбластные власти разрешили отстрелить еще восемь особей.
Причина прежняя - угроза нанесения ущерба здоровью граждан. В приказе, опубликованном на портале областной администрации, отмечены даты и территория охоты. Так, отстрел можно будет производить с 1 июля по 15 августа на территориях центра детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка» (3 особи), охотничьих угодий Орловского района (2 особи) и села Звягинки Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области (3 особи).
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