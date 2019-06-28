Новости версия для печати Фильм о болховских колоколах покоряет столичные площадки В активе ленты награда московского фестиваля документального кино Beat Film Festival.



Автор ленты - известный техно-музыкант, продюсер и диджей Филипп Горбачев. Фильм рассказывает о музыканте Александре Чайке, служившем главным звонарем Троице-Сергиевой лавры. Он приехал в Орловскую область, чтобы сосредоточиться на написании полифонических колокольных мелодий. Фильм снят на старинных колокольнях Орловской и Тульской губерний и раскрывает тему духовного пути современного человека.



Как отмечает сайт Орловской митрополии, в марте этого года Александр Чайка провел для автора фильма Филиппа Горбачева и его съемочной группы колокольный марафон по всем наиболее интересным, с точки зрения акустики, колокольням Орловской области.





Анастасия Дорохова

28 июня 2019 года







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