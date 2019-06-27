Новости версия для печати Знания и кадры - основа для реализации национальных проектов в нашей стране Сегодня в Орле состоялось заседание Совета ректоров вузов региона. Обсуждали участие в нацпроектах в сфере образования и науки.



Среди заметного «вложения» - «Молодые профессионалы». В рамках этого федерального проекта к концу 2024 года за счет средств федеральной поддержки планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки и не менее полусотни мастерских, оборудованных современной техникой. В этом году Опорный вуз стал победителем конкурсного отбора Министерства Просвещения на оснащение пяти мастерских по направлению: «Информационно-коммуникационные технологии». Также наши высшие учебные заведения готовы участвовать в реализации нацпроекта «Цифровая экономика», что позволит осуществить прорыв во многих сферах жизни региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:



«Регион сегодня готовит заявку для формирования своего регионального проекта в рамках национального проекта «Наука». Я думаю, что у нас есть для этого все возможности, но самое главное - сегодня наши образовательные возможности и компетенции позволяют говорить о несколько ином подходе по реализации нацпроектов. Это те задачи, которые ставятся президентом перед регионом, и мы их будем вместе с вузами решать, и я очень благодарен за активное участие всех вузов в этой работе».





Татьяна Напольских

27 июня 2019 года







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