Новости версия для печати В Орле ОНФ провел флешмоб, посвященный Дню молодежи Активисты Общероссийского Народного фронта провели танцевальный флешмоб во всех городах России.



Активисты ОНФ собрались в Городском парке Орла и выучили с молодежью несложные движения. И тут же к студентам присоединились и дети из танцевальных коллективов, которые в этот день выступали здесь же в парке.



Владислав Шашков, активист «Молодежки ОНФ»: Мы были на всероссийском форуме, где были представители «Молодежки» из всех регионов страны. Там мы разучивали танец с профессиональными танцорами. Музыка - гимн «Молодежки».





Татьяна Тимохина

27 июня 2019 года







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