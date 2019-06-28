Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Из них 3 ДТП, в результате которых 6 человек получил телесные повреждения.



произошел наезд на двух пешеходов - женщин 1955г.р., которые получили телесные повреждения и были госпитализированы. 27 июня в 09:30 водитель, управляя автомобилем «Манн» следовал по Наугорскому шоссе, и в районе дома №109на двух пешеходов - женщин 1955г.р., которые получили телесные повреждения и были госпитализированы. 27 июня в 12:50 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», двигался по автодороге Малоархангельск – Губкино и в районе 42 км допустил движение по правой обочине с последующим опрокидыванием автомобиля. В результат ДТП водитель и два его пассажира - женщина 1965 г.р. и женщина 1960 г.р. - получили телесные повреждения. 27 июня в 19:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемный покой Мценской ЦРБ обратился гражданин 2000 г.р., который пояснил, что получил травмы в результате ДТП. В ходе проверки было установлено, что он как водитель двигался на автомобиле «ВАЗ 21140» по улице Призаводской села Отрадинское Мценского района, и в районе д. 10 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.





Орловское Информбюро

28 июня 2019 года







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