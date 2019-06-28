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В Орловской области проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»

За период с 1 января по 26 июня 2019 года на территории области зарегистрировано 71 ДТП, связанное с наездами на пешеходов, в результате которых получили телесные повреждения 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, 13 человек погибли, среди которых 1 несовершеннолетний.

Как сообщили в ГИБДД, зачастую пешеходы попадают под колеса автомобилей при переходе дороги в неположенном месте, или если ведут себя слишком самоуверенно, не убедившись, что автомобили готовы остановиться и пропустить. Инспекторы напоминают и о световозвращающих элементах на одежде, которые стоит использовать в темное время суток и особенно на загородных трассах.

Сотрудники ГИБДД также настоятельно рекомендуют водителям быть внимательнее на дороге, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.