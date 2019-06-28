Новости версия для печати Ливни испытывают Орел на прочность Прошедший накануне ливень не оставил коммунальные службы без работы. И уже традиционно слабыми местами города стали улицы центра - 1-я Посадская, район Карла Маркса и Васильевской.



В соцсетях жители города делились впечатлениями и кадрами, снятыми в разгар ненастья. Ливневки справляются с потоками не везде. Вода с потолка текла и в подъездах, и в квартирах орловцев. Со стихией пользователи соцсетей связывают и несколько необычных ДТП. Так, на 1-й Курской не разъехались трамвай и два автомобиля. Ликвидировать последствия такой встречи пришлось спецслужбам.





Иван Суверин

28 июня 2019 года







На главную страницу





