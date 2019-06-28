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Коротко о главном

- Долгожданный дождь принес и проблемы. Ливнёвки в Орле вновь не справились с потоком воды.





- Депутаты предлагают снизить налоговую нагрузку для многодетных. Решение примут сегодня на сессии.





- О тебе, Москва. Орловцы могут принять участие в конкурсе и поехать в столицу.





- Тургенев объединяет - и уже 200 лет подряд. А на родине писателя строят планы к следующему юбилею классика.