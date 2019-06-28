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В Орле прошел чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбой

Около ста самых ловких, метких и быстрых полицейских приехали покорить орловскую штурмовую полосу! Вид спорта с таким необычным названием знают абсолютно все стражи порядка, ведь он является служебно-прикладным. Он вобрал в себя основные трудности, к которым должен быть готов полицейский с физической точки зрения.

Свои команды, претендующие на звание лучших, в Орёл отправили 17 ведомственных вузов МВД России. Данный чемпионат вошёл в ежегодную спартакиаду, включающую в себя 12 видов спорта - футбол, лыжи, гири и ряд других. Но ключевым по праву является служебно-прикладной вид спорта полицейских - преодоление полосы препятствий со стрельбой.

Полоса препятствий включает в себя девять этапов – «брусья», «стена», «пеньки», «ров», «лабиринт», «завал» и «подземный переход». Затем участнику предстоит поразить пять мишеней из табельного оружия. И завершающий этап - 100-метровый спринт. Побеждает самый быстрый.

Как отмечают и организаторы, и участники, самый сложный этап это стрельба. Необходимо сконцентрироваться и собрать волю в кулак. Попасть в цель все пять раз важно, потому что за каждый промах к итоговому результату прибавляются штрафные секунды. Но получить их можно и за другие оплошности. Так, например, один из участников плохо застегнул кобуру и выронил табельное оружие на финальной 100-метровке.

Дмитрий Вертинский, главный судья чемпионата: «Вид спорта такой специфический, что на каждом этапе даже лидер может «отскочить» от первого места, а человек, который занимал среднюю строчку в зачёте, выйти на первое место».

Результаты преодоления полосы препятствий со стрельбой будут чуть позже. Но на этом чемпионат не закончится. Участников ещё ждут командные зачёты.


Антон Киселёв
28 июня 2019 года

 


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