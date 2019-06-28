Новости версия для печати В Орле торжественно завершился 42-й театральный сезон в «Свободном пространстве» Зрители смогли увидеть восемь премьер, поставленных как своими, так и приглашенными режиссерами, и на церемонии закрытия присоединились к выбору лучших исполнителей главных и второстепенных ролей, а до этого голосование было открыто и в социальных сетях. Кто из актеров получил «Хрустальную рампу», и что приготовили для поклонников на финальный спектакль сезона?



В фойе театра зрителей ждали персонажи всех театральных новинок этого сезона, с ними можно было сфотографироваться и еще раз вспомнить спектакли, которые или запали в душу, или, наоборот, не тронули ее. Подводят для себя итоги и актеры. Например, для Елены Симоновой любимой стала ее героиня в спектакле «Лес». А исполнительница роли тети Паши в спектакле «Зимы не будет» заслуженная артистка России Нонна Исаева пожелала зрителям любви не только в контексте образа, но и от себя лично.



Нонна Исаева, заслуженная артистка России: «Любовь спасет мир. Любовь к ближнему, друг к другу, к братьям нашим меньшим. Поэтому - любите друг друга!»

Сразу на входе зрителям предлагали листки для голосования, где они могли отметить лучший, по их мнению, спектакль и лучших актеров. Листки для подсчета голосов оставляли в специальных вазах.



Заключительный аккорд сезона стал настоящим музыкальным праздником. Отрывки из самых знаменитых мюзиклов, вокал, хореография - все для любимого зрителя. Друг друга сменяли сцены из спектакля «Бумбараш», рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда», «Фиалки Монмартра», «Моей прекрасной леди», «Хоакина Мурьеты» и многих других. Полтора часа актеры пели, танцевали с азартом и вдохновением, еще раз подтверждая звание самого поющего театра города.



Сразу после спектакля, который символично назвали «Больше, чем любовь», на сцену пригласили журналистов, которые плотно сотрудничали с театральной труппой в течение всего сезона, им вручили благодарности. А затем состоялась самая волнительная часть уже для актеров. По итогам зрительского голосования в соцсетях и зале, лучшая мужская роль досталась Сергею Козлову за роль Остапа Бендера в спектакле «Фоксторот 12-ти стульев». «Хрустальную рампу» за лучшую женскую роль получила Мария Козлова за роль Зениды в спектакле «Тот, который получает пощечины». А лучшим стал спектакль «Зимы не будет» в постановке режиссера Ларисы Леменковой.





Эва Стасюлевич

28 июня 2019 года







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