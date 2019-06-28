Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не надо сокращать путь в больницу. Сегодня на региональных дорогах стартовала операция «Пешеход».



- Для кого полкило героина? В Орле задержали закладчика тяжелого наркотика.



- В «Свободном пространстве» завершили театральный сезон. Кто был фаворитом у зрителя?



- Спорт со своей «спецификой». Курсанты 17-ти вузов МВД в Орле борются за лидерство.



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Вести-Орёл

28 июня 2019 года







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