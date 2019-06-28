Выпускники базового медицинского колледжа получили дипломы

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пятница
28.06.2019
19:43:18
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Выпускники базового медицинского колледжа получили дипломыВ этом году из 62 выпускников–фельдшеров 26 человек выбрали будущим местом работы станцию скорой помощи. И там их очень ждут.
То, что на станции скорой помощи работа благородная, но очень трудная, будущие фельдшеры знают, но все равно больше трети выпускников медколледжа хотят работать здесь. И у каждого своя мотивация. Так, Алина Ковешникова идет по стопам отца.
Вадим Гозибеков считает, что это отличная практика перед продолжением учебы.
Дипломы фельдшеров они уже получили, но для того чтобы начать работу на скорой, этого недостаточно.
Переподготовку, или как ее здесь называют «курс молодого бойца», ребятам проводит старший фельдшер станции. Стаж работы более 50 лет. Говорит, что теории ребят учат лучшие врачи города, а практика это работа с бригадами.
На станции скорой помощи выпускников медколледжа очень ждут. Если оснащение и автопарк здесь сейчас в порядке, то кадровый дефицит - хронический. Кроме фельдшеров ждут еще и медбратьев – пока недипломированных студентов медиков.
Сейчас на станции скорой медицинской помощи начался процесс реорганизации. С 1 апреля прошло объединение с Плещеевской подстанцией. Теперь на весь Орел и Орловский район – одна база диспетчерской службы. Процесс был непростым, но, по словам главного врача, жители Орловского района только выиграли.
Цифровизация и объединение ресурсов медицинских организаций и скорой помощи - это только начало процесса, который идет по всей стране. Цель, по словам руководителя департамента здравоохранения, создание единой диспетчерской службы - сначала областной, а потом и межрегиональной.
Фельдшеры говорят, что в их работе практически ничего не изменилось. Тем, кто пришел сюда по призванию, все равно, где находится пациент - в городе или районе. Главное - чтобы было на чём и чем ему помогать.
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