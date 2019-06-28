Новости версия для печати Выпускники базового медицинского колледжа получили дипломы В этом году из 62 выпускников–фельдшеров 26 человек выбрали будущим местом работы станцию скорой помощи. И там их очень ждут.



То, что на станции скорой помощи работа благородная, но очень трудная, будущие фельдшеры знают, но все равно больше трети выпускников медколледжа хотят работать здесь. И у каждого своя мотивация. Так, Алина Ковешникова идет по стопам отца.



Алина Ковешникова, выпускница Орловского медицинского колледжа: «У меня папа работает врачом нас скорой помощи и меня всегда это вдохновляло. И когда я окончила одиннадцать классов, я сразу подала документы на фельдшера в Орловский медицинский».

Вадим Гозибеков считает, что это отличная практика перед продолжением учебы.



Вадим Гозибеков, выпускник Орловского медицинского колледжа: «Так как я непосредственно хочу работать с людьми, тут я могу получить большой объем знаний, который требуется в дальнейшем для моей работы и будущей профессии».

Дипломы фельдшеров они уже получили, но для того чтобы начать работу на скорой, этого недостаточно.



Виктор Орлов, директор Орловского Базового медицинского колледжа: «Сейчас они проходят профессиональную профпереподготовку по циклу «Скорая и неотложная помощь». Они получат специальное свидетельство, которое позволит им работать на скорой помощи».

Переподготовку, или как ее здесь называют «курс молодого бойца», ребятам проводит старший фельдшер станции. Стаж работы более 50 лет. Говорит, что теории ребят учат лучшие врачи города, а практика это работа с бригадами.



Светлана Бурова, старший фельдшер скорой медицинской помощи: «Работа у нас интересная. Им интересно, что они первые выезжают на вызов, оказывают догоспитальную помощь больным и пострадавшим».

На станции скорой помощи выпускников медколледжа очень ждут. Если оснащение и автопарк здесь сейчас в порядке, то кадровый дефицит - хронический. Кроме фельдшеров ждут еще и медбратьев – пока недипломированных студентов медиков.



Вадим Костюков, главный врач БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи»: «Мы начали активно принимать медбратьев, студентов мединститута - тех, кто после третьего курса получил разрешение на выполнение работы медбрат».

Сейчас на станции скорой медицинской помощи начался процесс реорганизации. С 1 апреля прошло объединение с Плещеевской подстанцией. Теперь на весь Орел и Орловский район – одна база диспетчерской службы. Процесс был непростым, но, по словам главного врача, жители Орловского района только выиграли.



Вадим Костюков, главный врач БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи»: «На первой неделе 20-30 вызовов было в Орловский район, на данный момент доходит до 70, в среднем - 50. Это говорит о том, что мы стали более доступны своей помощью Орловскому району».

Цифровизация и объединение ресурсов медицинских организаций и скорой помощи - это только начало процесса, который идет по всей стране. Цель, по словам руководителя департамента здравоохранения, создание единой диспетчерской службы - сначала областной, а потом и межрегиональной.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Если машина скорой помощи Тульской области может быстрее приехать и оказать помощь жителю Орловской области, например, где-то в Мценском районе, то будет передан этот вызов тульской бригаде, и она поедет, окажет помощь, и если нужно, в рамках маршрутизации, госпитализирует этого человека».

Фельдшеры говорят, что в их работе практически ничего не изменилось. Тем, кто пришел сюда по призванию, все равно, где находится пациент - в городе или районе. Главное - чтобы было на чём и чем ему помогать.



Татьяна Суворова, фельдшер БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи»: «После каждой смены ты чувствуешь гордость за себя и за своих коллег - потому что за 15-16 вызовов ты спас 15-16 жизней».









Елена Литинская

28 июня 2019 года







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