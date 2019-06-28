Новости версия для печати В Орле проходит полуфинал конкурса «Студенческий лидер-2019» Сегодня в Орел приехали молодые профсоюзные лидеры из Ярославля, Рязани, Владимирской области и Москвы. Среди них и представители и нашего региона. Победители будут представлять ЦФО на всероссийском финале.



Полуфинал всероссийского конкурса уже не один год подряд проходит на площадке Орловского Государственного университета.



В течение двух дней шесть конкурсантов будут демонстрировать свои лидерские способности. Новинкой этого сезона стал конкурс управленческих поединков и презентация по определенной тематике, которая будет идти нон-стоп. По итогам ребята, занявшие 1 и 2 места, отправятся на финал, который пройдет осенью в Краснодарском крае.



Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. Тургенева: «Самое главное то, что мы развиваемся вместе с ними. Мы понимаем, какие нормативные документы должны быть усовершенствованы, оптимизированы для того, чтоб молодежь чувствовала себя хозяином в учебном заведении».





Анна Вайсергисер

28 июня 2019 года







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