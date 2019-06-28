Новости версия для печати Орловские «Русичи» выиграли Первенство Черноземья Зональный турнир среди игроков 2007 года рождения завершился в Калуге.



На групповом этапе юные орловцы одержали две победы над командами из Воронежа и Новомосковска. Проиграли в предварительном раунде наши футболисты лишь однажды – сверстникам из тульского «Арсенала». В финале «Русичи» оказались сильнее ФК «Воронеж». Итог встречи 2:0. Кроме командного золота в активе нашей команды два личных приза. Так, лучшим бомбардиром турнира стал Александр Токмаков. Лучшим игроком был признан Евгений Никулин.





Анастасия Дорохова

28 июня 2019 года







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