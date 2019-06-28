Орловский район могут переименовать

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пятница
28.06.2019
19:43:06
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Орловский район могут переименоватьПланируется все поселения объединить в муниципальный округ.
Муниципальный округ – это несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. Основная особенность муниципального округа – одноуровневая организация местного самоуправления, что позволяет консолидировать финансовые, кадровые, административные ресурсы.
Отмечено, что преобразование не повлечет за собой изменение статуса населенных пунктов, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки. Также у муниципального округа сохраняется возможность участия в региональных и федеральных программах как единой территории. В поселениях района по данному вопросу уже проходят публичные слушания. Итоговое рассмотрение вопроса назначено на 16 июля в 10:00 в фойе первого этажа здания администрации Орловского района.
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