Новости версия для печати В Орле открылась выставка сразу четырех орловских фотомастеров с большим стажем В краеведческом музее свои работы представили Елена Мустафина, Людмила Домарацкая, Леонид Тучнин и Татьяна Озёрина. Все они члены Орловского фотографического общества.



Конечно, у каждого из них свой почерк, свой взгляд на мир. Но глядя, например, на фотографии Людмилы Домарацкой, понимаешь, что произведением искусства могут стать и лук, и чеснок. Это - как посмотреть. Все работы - натюрморты, но они такие разные, и в каждый автор закладывал особый смысл.



Татьяна Озёрина, член Орловского фотографического общества: «Натюрморт - не живая натура, но нужно, чтобы он жил, это главное».

Живыми получились и цветы Елены Мустафиной. Кажется, что сирень и ландыши, пионы и фиалки можно достать из вазы и уйти с выставки с букетом. Четыре мастера сами открыли свою выставку, пригласив всех, кто интересуется фотографией посетить её в июне и июле.





Эва Стасюлевич

28 июня 2019 года







На главную страницу





