Новости версия для печати Сегодня в российском календаре - День партизан и подпольщиков Для Орловской области это особый день. В первый же год Великой Отечественной войны в регионе действовало 72 партизанских отряда. Они насчитывали более трех тысяч человек.



Работали и диверсионные группы. Их было 90. За голову каждого партизана давали деньги и еду. Даже подозрение на участие в партизанском движении ставило семьи под угрозу расстрела. И тем не менее, в годы войны ряды партизан насчитывали миллион человек. А их «подвиги» выразились в нескольких цифрах: уничтожено 2,5 тысячи паровозов, выведено из строя 6 тысяч танков, уничтожено более 600 и взято в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника. И сейчас в Орле живут участники и свидетели тех событий.





Надежда Невматулина

29 июня 2019 года







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