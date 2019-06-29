Новости версия для печати В Орловской области участились случаи кражи мобильных телефонов С начала года только на территории одного Советского района Орла сотрудники полиции зафиксировали 10 таких фактов. В региональном УМВД призывают граждан не терять бдительность на улице и в общественных местах.



По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Большая часть преступлений уже раскрыта. Полицейские еще раз напоминают: не носите телефон поверх одежды, не оставляйте гаджеты без присмотра, не давайте мобильное устройство в руки незнакомым людям. И предостерегают: не приобретайте телефон без документов с рук у незнакомых людей - он может оказаться краденым. Если кражи избежать не удалось - звоните в дежурную часть.





Надежда Невматулина

29 июня 2019 года







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