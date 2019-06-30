Новости версия для печати Орловские семьи, в которых живут дети-инвалиды, будут получать больше С 1 июля увеличивается компенсационная выплата.



Вместо 5,5 тысяч рублей семьи будут получать 10 тысяч. Право на установление компенсационной выплаты имеют неработающие родители, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы. Ежемесячная компенсация выплачивается вместе с пенсией ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на время ухода за ним. По информации пресс-службы регионального пенсионного фонда, эти деньги получают 1854 человек.



Для первичного оформления компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход, необходимо либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо направить заявление и документы почтой, либо подать заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.





Анастасия Дорохова

30 июня 2019 года







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