Новости версия для печати Полеты могут стать ближе: планируется масштабная реконструкция аэропорта в Курске Проект был представлен на Среднерусском экономическом форуме.



По информации «Коммерсанта», концепт общей стоимостью более 2,3 млрд руб. включает ремонт взлетной полосы, строительство терминалов внутренних и международных линий. Реконструкция аэропорта может пройти тремя этапами. Отмечено, что сейчас из аэропорта летает авиакомпания «Руслайн» — в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. У аэропорта есть сертификат на международное авиасообщение, но фактически его нет.



Сейчас для того, чтобы совершить международные полеты, орловцам приходится уезжать в Москву.





Анастасия Дорохова

30 июня 2019 года







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