Новости версия для печати «Тропа юных героев»: анонсирована дата нового испытания Спортивная игра для молодых спортсменов пройдет 24 августа



Начало в 10:00. К участию в испытании приглашаются юноши и девушки в возрасте до 18 лет. Организаторы предлагают два формата забегов: индивидуальные и командные (4 человека). Зачет ведется в двух возрастных категориях: 8-12 лет (совместно с родителями, опекунами, родственниками). Протяженность трассы здесь не более 2 км. Кросс включает в себя 15 препятствий. Спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет должны будут преодолеть 3 километра, преодолев по ходу движения 20 препятствий. Напомним, это уже вторая «Тропа юных героев» в 2019 году. Первая состоялась 18 мая.





Анастасия Дорохова

1 июля 2019 года







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