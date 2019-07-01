Новости версия для печати Сегодня завершаются резервные дни сдачи ЕГЭ А Рособрнадзор собирает предложения по совершенствованию единого государственного экзамена.



Замечания и пожелания в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки могут направить выпускники, их родители и учителя. Чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной? Вопросы можно направлять на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.



Все предложения рассмотрят и проанализируют специалисты ведомства, а наиболее интересные из них вынесут на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.





Надежда Невматулина

1 июля 2019 года







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