Новости версия для печати В Орле состоялась 37 сессия облсовета Многодетные семьи теперь не будут считать детей и лошадиные силы, чтобы получить скидку на транспортный налог. Зайцам в автобусах и троллейбусах придется существенно раскошелиться, а поселку Кромы предстоит принимать поздравления. Сегодня состоялось 37 заседание Орловского облсовета. О чем говорили, какие ключевые решения приняли - в материале Оксаны Гранн.



Последняя перед летними каникулами, 37 сессия облсовета получилась очень насыщенной. 29 вопросов, но больше половина из них были знаковыми. И ключевым законопроектом, безусловно, стали льготы для всех многодетных семей по транспортному налогу. Он был принят единогласно. Причем его действие начинается с 1 января этого года. Теперь каждая семья, обладающая этим статусом, может получить 50% скидки по транспортному налогу на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Сегодня данным законопроектом мы поддерживаем именно многодетные семьи, и дальше будем смотреть регулирование транспортного налога в сторону снижения. По каким параметрам, по каким категориям граждан - мы будем смотреть. Это было общее решение депутатов всех фракций, правительство с губернатором проговаривали. Мы знаем, за счет чего компенсировать выпадающие доходы».

Но если здесь среди депутатов царило полное единодушие, то отчет руководителя департамента здравоохранения вызвал немало вопросов. Общие оптимистичные цифры депутатов не убедили, они сделали акцент на конкретике.



Михаил Вдовин, первый зампредседателя Орловского облсовета (фракция «Единая Россия»): «Это, в первую очередь, доступность медицинского обеспечения первичного звена. Вторая проблема - кадровая: у нас не хватает около тысячи врачей среднего медицинского персонала».

Андрей Куцын, депутат Орловского облсовета (фракция ЛДПР): «У нас есть мобильные ФАПы, но они не появляются по полгода в тех местах, где должны быть. Весной этого года я ездил по области и контролировал - некоторые ФАПы просто стоят и ржавеют».

Вячеслав Морозов, депутат Орловского облсовета (фракция КПРФ): «Проблем очень много: это и некомплект, и зарплата, и обеспечение жильем медработников, особенно в сельской местности».

Говорили и об участии региона в новой госпрограмме комплексного развития сельских территорий. У области здесь большие перспективы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы на прямом контакте с Министерством сельского хозяйства, взаимодействуя с ними, обсуждал буквально позавчера с Алексеем Васильевичем Гордеевым участие региона в «пилоте». Будем работать дальше, создавать и корректировать проекты с учетом мнения депутатов, для того чтобы наши жители получали от этого результат».

В рамках «Часа контроля» на облсовете обсудили и ситуацию на ветсанутильзаводе. Депутаты признали, что хотя и медленно, но положение меняется в лучшую сторону.



Руслан Перелыгин, депутат Орловского облсовета (фракция «Справедливая Россия»): «Мы надеемся, что до 1 сентября будет сформирована «дорожная карта». И этот вопрос мы закроем».

На облсовете произошло еще одно знаменательное событие. Поселок Кромы был удостоен высокого звания «Населенный пункт воинской доблести».



И еще одна информация, которая огорчит всех «зайцев»: штраф за безбилетный проезд в общественном городском и пригородном транспорте теперь будет 200 рублей. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.









Оксана Гранн

28 июня 2019 года







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