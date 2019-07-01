Новости версия для печати В Орле письменные рекомендации пешеходам оставляют активисты ОНФ В ОНФ уверены, что каждый из нас ежедневно сдает экзамен на правила безопасности. И чтобы эти правила лучше запоминались, активисты оставляют письменные напоминания у пешеходных переходов. «Посмотри налево, посмотри направо» - весной такие надписи на асфальте появились у «зебр», расположенных возле школ. В этот раз в центре внимания - детские сады. Татьяна Тимохина - подробнее об акции «За безопасный пешеходный переход».



«Возьми ребенка за руку!». Вооружившись трафаретами и баллончиками с краской, активисты ОНФ решили оставить такие надписи на асфальте у пешеходных переходов - там, где рядом с автодорогой расположены детские садики.



Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Дети - подвижные, они в любую минуту могут выскочить. Иногда смотришь - родители идут, разговаривают по телефону, отвлекаются, а пешеходные переходы находятся рядом детскими садиками».

Предупреждающие знаки нарисовали уже на четырех пешеходных переходах. У детских садиков № 2, № 92, № 50 и № 56. Прохожие с детьми тут же положительно оценили, значение этих надписей.



Елена Юрлова, бабушка трех внуков: «Я думаю, это поможет сконцентрировать внимание всех родителей, бабушек, дедушек. Потому что дети идут либо рядом - это в лучшем случае, а могут идти сзади или забегать вперед. Подстраховаться, я думаю, нелишне будет, поэтому взят ребенка за руку - это надежнее».

Хотя по статистике большинство ДТП с участием пешеходов происходит в местах, не оснащенных «зеброй» и светофорами, наезды на пешеходном переходе - не исключение.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Согласно анализу, большинство ДТП происходят вне пешеходных переходов, а именно в неустановленных местах, в зоне видимости перекрестков. Однако бывают случаи, когда наезд на пешеходов происходит на регулируемых или нерегулируемых пешеходных переходах. С начала года четыре ребенка получили телесные повреждения, переходя дорогу на пешеходном переходе, и один человек погиб, переходя дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе».

Как правило, такие происшествия случаются по вине самих пешеходов и велосипедистов, не соблюдающих элементарные правила поведения на дороге.



Активисты ОНФ вместе с сотрудниками ГИБДД уже неоднократно проводили мероприятия по пропаганде ПДД в школах и во дворах многоквартирных домов, раздавали светоотражающие элементы и напоминали детям и их родителям основные постулаты для пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, благодаря неоднократному обращению в ГИБДД и административные органы, некоторые перекрестки вблизи учебных заведений города были оборудованы средствами технического регулирования.



Алексей Панфилов, замначальника ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «На сегодняшний момент оборудование светофорными объектами в городе Орле на уровне 90%. Сейчас наносится горизонтальная дорожная разметка после проведения дорожных работ».

Акция «За безопасный дорожный переход» будет продолжаться до конца лета.









Татьяна Тимохина

1 июля 2019 года







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