Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Почти в два раза больше: с сегодняшнего дня увеличивается размер пособия по уходу за детьми-инвалидами.



- «Посмотри - налево, посмотри – направо». Рекомендации в письменном виде: активисты ОНФ напоминают орловцам правила перехода через проезжую часть



- Меры поддержки многодетных семей: областной совет установил льготу на транспортный налог.



- В «Свободном пространстве» антракт до осени. Позади - 42-й театральный сезон.



- Посвящается дню ГИБДД: сегодня в Орле пройдут соревнования по вело- и мотоспорту.



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Вести-Орёл

1 июля 2019 года







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