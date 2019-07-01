Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП Из них пять ДТП, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



29 июня в 01:10 водитель, управлял автомобилем «ВАЗ», следовал по автодороге Орёл - Тамбов, и в районе 122 км допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в Ливенскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.



30 июня в Орле в 12 часов водитель, находясь в районе дома № 4 по ул. Ленина, допустил самопроизвольный откат своего автомобиля «Грэйтволл Ховер», в результате чего произошел наезд на данного водителя, с последующим наездом на стоящий автомобиль «Рено Логан». В результате ДТП водитель автомобиля «Грейтволл» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



30 июня в Орле в 19:30 водитель, управлял автомобилем «Камаз», следовал по ул. Поселковой и в районе дома №1 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.



30 июня в 19:45 водитель, управляя автомобилем «Фиат», следовал по автодороге Калуга – Орел, при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем «Ваз-2112», который следовал по главной автодороге. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фиат» - женщина 1958г.р. - получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



30 июня в 20:10 водитель, управлял автомобилем «Ваз 21214», двигался по автодороге Хотынец – Жудре, в районе 10 км допустил столкновение с впереди следовавшим автомобилем «УАЗ». После столкновения водитель автомобиля «Ваз» допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения, направлен в ООКБ.





Орловское Информбюро

1 июля 2019 года







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