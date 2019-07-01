Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
1.07.2019
20:53:44
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

Из них пять ДТП, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения, один человек погиб.

29 июня в 01:10 водитель, управлял автомобилем «ВАЗ», следовал по автодороге Орёл - Тамбов, и в районе 122 км допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в Ливенскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.

30 июня в Орле в 12 часов водитель, находясь в районе дома № 4 по ул. Ленина, допустил самопроизвольный откат своего автомобиля «Грэйтволл Ховер», в результате чего произошел наезд на данного водителя, с последующим наездом на стоящий автомобиль «Рено Логан». В результате ДТП водитель автомобиля «Грейтволл» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

30 июня в Орле в 19:30 водитель, управлял автомобилем «Камаз», следовал по ул. Поселковой и в районе дома №1 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.

30 июня в 19:45 водитель, управляя автомобилем «Фиат», следовал по автодороге Калуга – Орел, при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем «Ваз-2112», который следовал по главной автодороге. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фиат» - женщина 1958г.р. - получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

30 июня в 20:10 водитель, управлял автомобилем «Ваз 21214», двигался по автодороге Хотынец – Жудре, в районе 10 км допустил столкновение с впереди следовавшим автомобилем «УАЗ». После столкновения водитель автомобиля «Ваз» допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения, направлен в ООКБ.


Орловское Информбюро
1 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта