Новости версия для печати В Орле завершился окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019» Опорный вуз уже в 13-й раз подряд принимает у себя сильнейших председателей студенческих профкомов всего ЦФО. За право представлять Центральный федеральный округ в финале боролись семь участников из Москвы, Орла, Рязани, Ярославля, Иваново и Владимира. Какие новшества ждали профоргов в этом году, и кто поедет в Краснодар отстаивать честь округа?



Это своего рода очередной экзамен - вот только не по конкретному предмету. Знания во всех областях сразу проверяет строгое жюри полуфинала Всероссийского конкурса «Студенческий лидер ЦФО». Площадкой для битв сильнейших стал Опорный вуз.



Роман Дашкевич, председатель Студенческого координационного совета ЦФО и профкома студентов ОГУ им. И.С.Тургенева: «В этом году у нас шесть конкурсантов - из Орла, Рязани, Ярославля, Владимирской области и два конкурсанта из Москвы. Это все председатели или заместители студенческих профкомов разных вузов».

Заочный этап позади. Участники сдали «Правовое ориентирование». Участники конкурса на сцене ОГУ в течение двух дней демонстрировали свои лидерские качества. Помимо традиционного автопортрета, заявлены новые испытания. «Управленческий поединок» - своеобразная дуэль, где цель - отстоять свою позицию. Также в этом году обновили формат презентации - она шла нон-стоп.



Андрей Артюхов, победитель финала Всероссийского конкурса «Студенческий лидер ЦФО – 2018»: «Для меня конкурс стал определенным шагом вперед в моей профсоюзной деятельности, в процессе подготовки я смог определить слабые места, где-то понял, что есть интересные наработки на уровне округа, на уровне России. После конкурса есть возможность все проанализировать и подтянуть там, где работа отстает».

Это не творческий конкурс, он основан на правовых знаниях, на лидерских качествах и креативном решении современных проблем в образовании.



Ольга Пилипенко ректор ОГУ ими И.С.Тургенева: «Мне очень приятно отметить: те, кто участвует в отборочных соревнованиях, становятся победителями и конкурсов, которые проводятся у нас в регионе, это «Молодые кадры Орловщины», и они дальше участвуют в формировании президентского кадрового резерва».

По итогам конкурса Орел вошел в тройку лидеров. Защищать же честь Центрального Федерального округа осенью в Краснодаре на Всероссийском этапе будут профкомы из Рязани и Москвы, разыгравшие между собой золото и серебро.









Анна Вайсергисер

1 июля 2019 года







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