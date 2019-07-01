Новости версия для печати В Орле выясняют обстоятельства ДТП, при котором погиб пешеход ДТП произошло накануне вечером в Заводском районе города. Наезд большегруза на мужчину-пешехода произошел в Лужках. Как сообщили полицейским очевидцы трагедии, поведение потерпевшего на дороге осталось для них загадкой. Мужчина внезапно бросился наперерез автомобилю с поднятыми вверх руками.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 19:30 водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Камаз», следовал по улице Поселковой города Орла. В районе дома № 1 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи».





Иван Суверин

1 июля 2019 года







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