Новости версия для печати Жители района «Ботаника» обеспокоены состоянием каштанов Каштаны в Орле поражены минирующей молью. В начале мая власти города начали лечить деревья - делали инъекции в ствол и развешивали феромонные ловушки. Но финансирования хватило не на все деревья, высаженные в городе.



О том, что в городе активно спасают каштаны от минирующей моли, мы рассказывали вам в майских выпусках. Было закуплено 15 литров инъекции, 1500 ловушек. Обработали около 500 деревьев. А вот растения, не попавшие в «реабилитационный» список, сегодня в прямом смысле погибают. В сквере района «Ботаника» невооруженным глазом видно, что деревьям срочно нужна помощь.



Наталья Гришаева, жительница г. Орла: «Сердце болит, когда видишь эту картину. Листья каштанов покрыты пятнами, уже видно, что деревья сохнут, погибают. А что к осени будет с этими деревьями, я просто не знаю. Поэтому хочется обратиться к соответствующим органам».

В администрации города знают, что и эти деревья пора отправлять на «больничный». И нас заверили, что работа в этом направлении ведется.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «В этом году были проведены первые практические мероприятия по лечению каштанов. Бюджетные средства, которые на это были предусмотрены, ограничены. Было выделено порядка 400 тысяч рублей. Поэтому мы выбрали несколько экспериментальных площадок для обработки. Были обработаны каштаны на бульваре Победы, на улице Лескова, по Наугорскому шоссе и на отдельных участках в пределах улицы Комсомольской. Разумеется, все насаждения каштанов, а их насчитывается в городе более трех тысяч, обработаны не были».

За теми каштанами, что прошли обработку в мае, сейчас ведется контроль - уже в конце июля можно будет делать первые выводы.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Если препарат, который применялся, окажется действенным, мы будем ходатайствовать о расширении финансирования данных работ, и в весенне-летний период 2020 года планируем расширить перечень объектов, которые будут подвергнуты обработке, в том числе мы учтем и район «Ботаника».

Правда, в каком состоянии каштаны встретят лето-2020, и встретят ли вообще, пока остается под вопросом.









Юлия Опанасюк

1 июля 2019 года







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