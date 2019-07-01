Новости версия для печати В Орле подвели итоги регионального конкурса «Лучший социальный проект года» В 2019 году было подано 37 заявок.



Победителей определяли в пяти номинациях. Имена лучших назвали в Международный день социального бизнеса.



Виталий Фатеев, председатель АНО «Лаборатория социального развития»: Орловская область уже второй год подряд поддерживает Международный день социального бизнеса проведением конкурса «Лучший социальный проект года-2019». Уже действующие социальные проекты подают заявки, их оценивает экспертная комиссия, члены которой, безусловно, компетентны и представляют разные органы, которые поддерживают бизнесменов. Это Торгово-промышленная палата, «Опора России», администрация Орла, правительство Орловской области, фонд поддержки предпринимателей».

Перед церемонией награждения своими достижениями участники конкурса делились на выставке. Всего же было пять номинаций. В шестой, которая называется «Ремесленничество: возрождая традиции», дипломы получили все 15 участников.



Международный день социального бизнеса ежегодно отмечается 28 июня - в день рождения нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. И завтра, 2 июля, он прибудет в Москву.





Надежда Невматулина

1 июля 2019 года







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