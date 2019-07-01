Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Дорога - не место для игр. В помощь родителям - памятки прямо на асфальте.



- Почему не всем каштанам в Орле прописали «больничный»?



- Сильный, ловкий, умелый. Как в Орле выбирали студенческого лидера центра России?



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Вести-Орёл

1 июля 2019 года







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