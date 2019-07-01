В 2019 году Орловщина вложит более 12,5 млрд рублей в систему здравоохранения

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В 2019 году Орловщина вложит более 12,5 млрд рублей в систему здравоохраненияЭто практически на миллиард больше, чем было потрачено в прошлом году. На что уже израсходованы средства, и как распорядятся новым бюджетом? Об этом говорили на рабочем совещании в областном правительстве.
Лекарства льготникам, развитие и совершенствование первичной, специализированной и паллиативной помощи, кадровое обеспечение, внедрение информационных систем - всего в региональную госпрограмму вошли 12 ключевых пунктов. Руководитель департамента отчитался по каждому из них.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Эффективность госпрограммы в 2018 году в результате проведенной оценки в соответствии с утвержденной методикой является высокой и остается на уровне 2017 года».
В этом году программа была расширена. В нее вошли два региональных проекта – «Здравоохранение» и «Демография». В приоритете по-прежнему развитие первичной медицинской помощи. На нее выделено 113 млн рублей, которые направлены на приобретение четырех мобильных ФАПов для Сосковской ЦРБ, Свердловской ЦРБ, Троснянской ЦРБ, Мценской ЦРБ. Были закуплены и три передвижных флюорографа для областного тубдиспансера, Ливенской ЦРБ и Мценской ЦРБ. Также для жителей сельской местности будет приобретено три модульных ФАПа.
Большие планы и на решение кадровой проблемы. Так в медицинские учреждения региона рассчитывают привлечь 49 специалистов и 243 медработника среднего звена.