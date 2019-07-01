Новости версия для печати В 2019 году 3419 орловцев получили компенсации расходов по капремонту Кому положена компенсация, и почему 20% жителей до сих пор ее не получают? Об этом говорили на совещании в администрации Орловской области.



На сегодняшний день компенсацию расходов на капитальный ремонт в многоквартирных домах, в рамках соответствующего регионального закона, получают почти 3,5 тысячи жителей региона.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Из них почти 18% составляют одиноко проживающие граждане, достигшие 70 лет, порядка 8% - граждане, достигшие 70 лет и проживающие в составе семьи, 53% - одиноко проживающие граждане, достигшие 80 лет, и более 20% - достигшие 80 лет и проживающие в составе семьи».

По данным соцзащиты, компенсацию на сегодняшний день получают 80 процентов от числа тех, кто имеет на нее право. Глава региона назвал этот показатель неудовлетворительным. Охват должен быть только стопроцентным.





Оксана Гранн

1 июля 2019 года







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