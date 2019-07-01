В Орле завершился чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбой

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле завершился чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбойПочти 90 спортсменов из 17 образовательных организаций системы МВД России встретились в Орле, чтобы показать, кто из них лучше. Медали и кубки получили лучшие из лучших.
Сотрудник правоохранительных органов должен быть не только умным и рассудительным, а еще сильным и смелым. Представители 17 ведомственных вузов МВД России продемонстрировали свои возможности на чемпионате.
В личном зачете чемпионата на пьедестале два представителя Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова. Третье место у Павла Ляхова, а на верхнюю ступень заслуженно поднялся Сергей Иноземцев.
Острая борьба развернулась в эстафете. Наши ребята вырвали второе место у Барнаульского юридического института МВД России. Сильнее оказались спортсмены из Воронежского института МВД России.
В общем зачете всего чемпионата: гости из Воронежа - первые, Волгоградская академия МВД России - на втором месте, и замыкает тройку лучших Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова.
Данный чемпионат вошёл в ежегодную спартакиаду, включающую в себя 12 видов спорта - футбол, лыжи, гири и ряд других. Но ключевым по праву является служебно-прикладной вид спорта полицейских - преодоление полосы препятствий со стрельбой.