Новости версия для печати В Орле завершился чемпионат по преодолению полосы препятствий со стрельбой Почти 90 спортсменов из 17 образовательных организаций системы МВД России встретились в Орле, чтобы показать, кто из них лучше. Медали и кубки получили лучшие из лучших.



Сотрудник правоохранительных органов должен быть не только умным и рассудительным, а еще сильным и смелым. Представители 17 ведомственных вузов МВД России продемонстрировали свои возможности на чемпионате.



В личном зачете чемпионата на пьедестале два представителя Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова. Третье место у Павла Ляхова, а на верхнюю ступень заслуженно поднялся Сергей Иноземцев.



Острая борьба развернулась в эстафете. Наши ребята вырвали второе место у Барнаульского юридического института МВД России. Сильнее оказались спортсмены из Воронежского института МВД России.



В общем зачете всего чемпионата: гости из Воронежа - первые, Волгоградская академия МВД России - на втором месте, и замыкает тройку лучших Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова.



Данный чемпионат вошёл в ежегодную спартакиаду, включающую в себя 12 видов спорта - футбол, лыжи, гири и ряд других. Но ключевым по праву является служебно-прикладной вид спорта полицейских - преодоление полосы препятствий со стрельбой.









Антон Киселёв

1 июля 2019 года







На главную страницу





