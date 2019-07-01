Новости версия для печати Почему не едет лифт? Губернатор Орловской области Андрей Клычков поинтересовался у подчиненных, почему месяцами не работают отремонтированные лифты.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если отремонтированный лифт стоит больше месяца и не запускается, я называю это словом, в официальном собрании которое тяжело применить. Но это безалаберность просто напросто. Почему он стоит, если его сделали? Перекладываются бумаги из одного кабинета в другой?». Отвечать за недоработки пришлось фонду капремонта. Кстати, деятельность фонда капремонта подробно разберут на одном из ближайших совещаний правительства. У власти и граждан к фонду накопилось немало вопросов.





Оксана Гранн

1 июля 2019 года







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