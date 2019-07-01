Новости версия для печати В Ливнах провели конкурс «Лица года» Награждение прошло в центре молодежи «Лидер». Лучших выбирали в семи номинациях.



Конкурс проводится в Ливнах ежегодно. Заслуженные награды получают жители города, которые внесли большой вклад в социально-экономическую, культурную и политическую жизнь райцентра, а также те, кто своим примером показывает, что родину надо любить и уважать. В этом году на сцену вышли 125 выдающихся горожан. 13 человек получили награду в номинации «Деловой успех». Самая многочисленная номинация «Призвание» собрала на сцене 20 ливенцев. А пять семей победили в номинации «Моя семья - мое богатство». Появился в Ливнах и еще один почетный гражданин. Высокого звания удостоен директор предприятия «Ливны-Электро» Николай Сараев. А почетные знаки «За заслуги перед городом Ливны» и благодарности губернатора и облсовета получили несколько ливенцев. Награды вручал и глава региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я абсолютно убежден, что Ливны это город, который не просто славится своей историей, своей промышленностью и своими успехами в сегодняшнем дне, это город, который вырастил огромную плеяду, большую плеяду заслуженных людей, чьими именами гордимся мы все вместе во всей стране. Спасибо вам за труд, дорогие друзья, за любовь к малой родине. Уверен, что с такими жителями город Ливны и дальше будет идти в авангарде всех позитивных изменений, оставаясь примером качественного поступательного развития». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Город живет, город развивается, и это здорово. Я желаю всем жителям счастья, удачи, благополучия, экономического процветания, ну и в целом нам всем - удачи и мирного неба».





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

1 июля 2019 года







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