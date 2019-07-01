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25 предприятий Орловской области обязуются повысить зарплату своим работникам

Бизнес не только несет ответственность, но и готов поощрять сотрудников более высокими зарплатами. Сегодня была подписана Хартия по добровольному повышению оплаты труда работникам.

Большая часть предприятий, подписавших Хартию, из сферы АПК. Документ, под которым поставили подписи и бизнесмены, и губернатор, обязывает правительство оказывать содействие и поддержку предприятиям. А представителей бизнеса - повысить зарплату работникам не менее, чем на 10 процентов.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня один из ключевых вопросов развития региона - это не просто заработная плата, хотя она имеет ключевое, важнейшее значение, но и обеспечение кадрового потенциала. Это специалисты, это работники, которые могут и должны работать в регионе».
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Татьяна Напольских
1 июля 2019 года

 


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