Новости версия для печати 25 предприятий Орловской области обязуются повысить зарплату своим работникам Бизнес не только несет ответственность, но и готов поощрять сотрудников более высокими зарплатами. Сегодня была подписана Хартия по добровольному повышению оплаты труда работникам.



Большая часть предприятий, подписавших Хартию, из сферы АПК. Документ, под которым поставили подписи и бизнесмены, и губернатор, обязывает правительство оказывать содействие и поддержку предприятиям. А представителей бизнеса - повысить зарплату работникам не менее, чем на 10 процентов. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня один из ключевых вопросов развития региона - это не просто заработная плата, хотя она имеет ключевое, важнейшее значение, но и обеспечение кадрового потенциала. Это специалисты, это работники, которые могут и должны работать в регионе». Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

1 июля 2019 года







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